POL-FR: Endingen: Nach Trunkenheitsfahrt Führerschein einbehalten

Freiburg (ots)

Mit knapp 1,2 Promille war ein 61-jähriger Autofahrer am Freitagabend, 23.05.2025, gegen 23:15 Uhr in der Kiechlinsberger Straße in Endingen unterwegs, als er von der Polizei einer Kontrolle unterzogen wurde. Beim Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

