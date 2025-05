Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" - Aktionstag am 3. Juni 2025

Am Dienstag, 03.06.2025, finden im Rahmen der bundesweiten Verkehrskampagne "sicher.mobil.leben" besondere Kontroll- und Präventionsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg statt. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Schwerpunkt "Kinder im Blick" und rückt damit gezielt die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus.

Mit der Initiative setzt das Polizeipräsidium Freiburg ein klares Zeichen: Mehr Schutz für die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und eine konsequente Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmenden für deren besondere Schutzbedürftigkeit. Ziel der Maßnahmen ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu senken. Durch intensive Verkehrskontrollen, gezielte Präventionsmaßnahmen und umfangreiche Aufklärungsarbeit sollen Risiken im Straßenverkehr sichtbar gemacht und das Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden - bei Eltern, Erziehungspersonal, Lehrkräften sowie bei den Kindern und Jugendlichen selbst.

Während des Aktionstages wird die Polizei an verschiedenen Standorten in Freiburg sowie in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut präsent sein, um auf die Einhaltung von Verkehrsregeln zu achten und gezielt auf Risikoverhalten hinzuweisen. Neben Kontrollen, etwa im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen, sind auch Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen geplant. Diese richten sich insbesondere an Schulklassen und Jugendgruppen und vermitteln auf anschauliche Weise wichtige Regeln und Verhaltensweisen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Hinweis an die Medienschaffenden:

Das Polizeipräsidium Freiburg bittet die regionalen Medien herzlich um Unterstützung: Berichten Sie über die Aktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" und tragen Sie so dazu bei, das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit von Kindern in der Öffentlichkeit zu schärfen.

Für Interviews, Hintergrundgespräche oder weitere Informationen zur Aktion "sicher.mobil.leben" stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung."

