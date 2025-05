Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Rickenbach: Verkehrsunfall mit Verletzten - Verursacherin mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Korrektur: Der 24-jährige fuhr von Rickenbach in Fahrtrichtung Willaringen.

Freiburg Am Donnerstag, 22.05.2025, ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Rickenbach und Willaringen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Kleinwagen von Bergalingen kommend in die L152 ein, ohne den vorfahrtsberechtigten 24- jährigen Fahrer eines Renaults zu beachten, der von Bergalingen in Richtung Willaringen fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden von mindestens 12.000 EURO. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführende leicht verletzt. Der 24-Jährige konnte vor Ort behandelt werden, die 72-jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnte bei der 72-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt.

