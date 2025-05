Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrerin kollidiert mit vorbeifahrendem Kleintransporter und mit Gabionenzaun

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 09.40 Uhr, kollidierte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin in der Friedrichstraße in Rheinfelden mit einem Kleintransporter und im Anschluss mit einem Gabionenzaun. Die 80-Jährige befuhr die Schildgasse und wollte an der Einmündung zur Friedrichstraße nach rechts abbiegen. Aus hier nicht bekannten Gründen fuhr sie jedoch geradeaus und kollidierte mit einem auf der Friedrichstraße fahrenden 25-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Im weiteren Verlauf kollidierte die 80-Jährige mit ihrem Pkw noch mit einem Gabionenzaun. Es sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Gabionenzaun kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell