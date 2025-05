Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Motorradunfall - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, kam es auf der L163 zwischen Dettighofen und Jestetten zu einem Motorradunfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache scheinbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall und rutschte unter der Leitplanke hindurch eine abschüssige Böschung hinunter. Er musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Fahrer kam schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Motorrad kollidierte mit der Leitplanke und blieb dort liegen. Am Motorrad und an der Leitplanke dürfte Sachschaden von ca. 3.000 EURO entstanden sein.

