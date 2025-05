Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Unfall zwischen Auto und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 16:45 Uhr beabsichtige eine 56-jährige VW- Fahrerin aus einer Grundstückseinfahrt in die Ortsstraße in Hohentengen einzubiegen. Dabei übersah sie einen 48-jährigen Motorradfahrer, der auf der Ortsstraße fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

