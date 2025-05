POL-FR: Küssaberg: Kleinwagen überfährt Verkehrsinsel und flüchtet

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, 21.05.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich im Seeweg in Herbolzheim auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters ein Verkehrsunfall, woraufhin sich der bislang unbekannte Verursacher im Anschluss unerlaubt entfernte. Beim geschädigten Pkw handelt es sich um einen weißen Renault Kangoo, der nach der Kollision einen Schaden am Kotflügel in Höhe von etwa 500 Euro ...

mehr