POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Pedelec - Tatverdächtiger in Basel am Bahnhof SBB kontrolliert

Am Mittwoch, 21.05.2025, kontrollierte der Schweizer Zoll am Bahnhof SBB einen 36-jährigen Mann, welcher mit einem Pedelec der Stadt Weil am Rhein unterwegs war. Tiefergehende Recherchen ergaben, dass das von dem 36-Jährigen mitgeführte Pedelec der Marke Bergamont am gleichen Tag gegen 08.50 Uhr auf dem Rathausplatz entwendet wurde. Das Pedelec stand wohl für kurze Zeit unverschlossen vor dem Rathaus. Das Pedelec wurde von den Schweizer Behörden sichergestellt. Der Wert des Pedelec wird auf etwa 3.400 Euro geschätzt.

