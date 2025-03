Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die unbekannte Tote aus dem Steinhuder Meer?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat bereits intensive Ermittlungen zur Identifizierung einer unbekannten Toten durchgeführt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5978524). Nun werden Nachzeichnungen des Gesichts der Frau veröffentlicht.

Trotz eines Tauchereinsatzes der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am 25.02.2025 am Fundort des Leichnams am Ufer der Badeinsel des Steinhuder Meeres, konnten weiterhin keine Hinweise zur Identität der Frau erlangt werden. Die Polizei Hannover erhofft sich durch die Veröffentlichung der Nachzeichnung des Gesichts der Verstorbenen nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Es wird darauf hingewiesen, dass es möglich ist, dass die Haare zu Lebzeiten der Frau anders als auf der Nachzeichnung frisiert waren.

Zeugen, die Angaben zur Identität der unbekannten Frau machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell