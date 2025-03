Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Pedelec-Fahrer bei Kollision mit geöffneter Autotür schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 13.03.2025, wurde ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Badenstedt schwer verletzt. Zuvor war die Tür eines geparkten Autos geöffnet worden, mit der er kollidierte und anschließend zu Boden stürzte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 60-jährige Hannoveraner gegen 17:15 Uhr mit seinem Pedelec die Badenstedter Straße in Richtung Hermann-Ehlers-Allee. Als er an dem am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 58 Jahre alten Mannes vorbeifuhr, öffnete dieser plötzlich die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei stieß der Pedelecfahrer gegen die geöffnete Tür und stürzte zu Boden. In der Folge zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften medizinisch versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hingegen entfernte sich zunächst unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover leitete Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder die Fahrt des Autofahrers zuvor beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /js, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell