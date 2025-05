POL-GT: Einbruch in Autohaus an der Gneisenaustraße

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Auf dem Müllerweg stürzte am Sonntag (18.05., 14.15 Uhr) ein Rennradfahrer aus bislang unbekannter Ursache. Ersten Ermittlungen nach war der 48-jährige Versmolder in Richtung Jahnstraße unterwegs, als er stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

