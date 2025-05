POL-GT: Rennradfahrer stürzt

Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag auf Sonntag (18.05., 12.00 Uhr - 19.05., 04.30 Uhr) in ein Firmengebäude eines Baustoffhandels an der Waldstraße eingebrochen. Auf der Gebäuderückseite schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg in die Büros. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh ...

