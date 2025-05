Polizei Gütersloh

POL-GT: Zum Stellbrink - Unbekannte Einbrecher stehlen Silberbesteck

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zwischen Mittwoch und Freitag (14.05., 17.00 Uhr - 16.05., 15.30 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Straße Zum Stellbrink verschafft. Die Einbrecher gelangten durch eine Terrassentür in die Doppelhaushälfte und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Silberbesteck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hatte in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

