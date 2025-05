Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrer verletzt Polizistin

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte in der Nacht zu Samstag (17.05., 00.45 Uhr) mehrfach auf einem Schulhof an der Wersestraße. Zeugen informierten die Polizei, nachdem der sichtbar verletzte Fahrer immer wieder aufstand, weiterfuhr und die Zeugen nach Drogen fragte. Der Polizei gegenüber gab der Mann an, dass er Betäubungsmittel genommen hat. Zudem wirkte er stark alkoholisiert. Ein Alkoholvortest bestätigte den Verdacht. Der Wert lag bei über 2,00 Promille. Daraufhin wurden Blutprobenabnahmen angeordnet. Gegen diese kündigte der Oelder Widerstand an. Er schubste und trat in Richtung der Beamten, als er in den Streifenwagen einsteigen sollte. Zudem drohte er ihnen und beleidigte sie. Der 35-Jährige beruhigte sich auf der Strecke zwischen Versmold und Gütersloh nicht. Im Polizeigewahrsam wurden ihm Blutproben abgenommen. Ermittlungsverfahren gegen den 25-Jährigen wurden eingeleitet. Eine Polizeibeamtin erlitt aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes leichte Verletzungen.

