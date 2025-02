Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Oberheldrungen (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in Oberheldrungen ein 22-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Desweiteren konnten die eingesetzten Beamten eindeutige Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrzeugführer feststellen. In der weiteren Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und auch durchgeführt. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw.

