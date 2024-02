Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen in Escheburg gesucht

Ratzeburg (ots)

27. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 26.02.2024 - Escheburg

Am Montag (26.02.2024) ist es in Escheburg zu Einbrüchen in ein Reihenendhaus sowie in ein Einfamilienhaus in den Straßen Am Grüppental und Hohenstein gekommen.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 14.30 Uhr und 21.20 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Endreihenhauses in der Straße Am Grüppental ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Ebenfalls über ein Fenster gelangten unbekannte Täter auch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hohenstein. Sie nutzen die Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.10 Uhr und 19.45 Uhr aus. Dort durchsuchten sie das Objekt nach Wertgegenständen und erlangten auch hier Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Reinbek bittet um Zeugenhinweise. Hat jemand am 26.02.2024 in den angegebenen Tatzeiträumen in der Straße Hohenstein oder Am Grüppental Beobachtungen gemacht, welche tatrelevant sein könnten? Relevant wäre u.a. der Hinweis auf einen abgestellten / geparkten ortsfremden Pkw oder fremde Personen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell