Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrszeichen auf der Kreisstraße umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 12.08 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer ein umgefahrenes Verkehrszeichen an der Kreisstraße 6333 / Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Ost mit. Nach Sachlage befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer kurz zuvor die Kreisstraße 6333 und bog an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Ost nach rechts in Richtung Minseln ab. Aus hier nicht bekannten Gründen kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen nach links und kollidierte mit einem in der Fahrbahnmitte stehenden Verkehrszeichen. Die Schadenshöhe an dem Verkehrszeichen ist hier nicht bekannt. Aufgrund der vermuteten Tatzeit erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise von Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell