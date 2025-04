Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigte und Zeugen

Schmallenberg (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt derzeit in einem Unfallgeschehen von Dienstag, 25. März 2025. Gegen 07:15 Uhr soll es an der Einmündung der B511 / L 776 zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Senior aus Eslohe von Heiminghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Während des Rechtsabbiegens an o. g. Stelle kollidierte er seitlich mit einem Lkw, welcher auf der L776 die Linksabbiegerspur im Gegenverkehr benutzte, um auf die B511 abbiegen zu können. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er war mit einem grauen Ford Fiesta unterwegs. Ferner soll es noch zu einer Berührung an anderer Stelle mit einer Schutzplanke gekommen sein. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Ferner ist der höchstwahrscheinlich beschädigte Lkw derzeit noch unbekannt. Der Lkw-Fahrer oder die ggf. geschädigte Firma werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen.

