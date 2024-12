Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 16.12.24, Rauchwarnmelder Ratingen-Ost, Peter-Kraft-Str.

Ratingen (ots)

Am 16.12.24 wurde die Feuerwehr Ratingen um 09:21 Uhr unter dem Stichwort "Rauchwarnmelder" zur Peter-Kraft-Str. nach Ratingen Ost alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten die Auslösung bemerkt und sich an die Kreisleitstelle Mettmann gewandt. Beim Eintreffen war in der bereits geöffneten Wohnung eine leichte Verrauchung zu erkennen. Der Grund hierfür war ein Wasserkocher auf einer angestellten Herdplatte. Es wurden maschinelle Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Der Bewohner konnte nach rettungsdienstlicher Untersuchung vor Ort verbleiben. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr des Löschzugs Mitte sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell