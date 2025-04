Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei trifft bei Ruhestörung auf Drogen

Mann in Haft

Bestwig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Heringhausen kurz vor Mitternacht zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund waren Beschwerden über ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung. Ein 31jähriger Mann sorgte u. a. mit lauter Musik für Unruhe in der Nachbarschaft. Während Einsatzkräfte der Wache Meschede das Gespräch mit den Beteiligten führten, konnten beiläufig in der Wohnung Hinweise auf Drogen festgestellt werden. Die sich anschließende Durchsuchung der Wohnung führte u. a. zum Auffinden von synthetischen Drogen. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit davon ausgegangen, dass der Wohnungsinhaber illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt hat. Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, welches nun im weiteren Verfahren ausgewertet wird. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Er war bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen den Beschuldigten wurde noch am Wochenende Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell