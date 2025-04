Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zweier Pkw, eine schwerverletzte Autofahrerin

Olsberg-Gevelinghausen (ots)

Gestern gegen 14:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße in Gevelinghausen zum Zusammenstoß zweier Pkw auf der Höhe einer Fahrbahnverengung. Eine 86 jährige Autofahrerin aus Bestwig befuhr die Kreisstraße aus Richtung Bigge. Ein 55 jähriger Pkw Fahrer aus Olsberg befuhr die Straße in Gegenrichtung. Vor der Fahrbahnverengung wartete der 55 jährige. Die 86 jährige Autofahrerin fuhr nach Angaben der Zeugen nach dem Passieren der Verengung zu weit links und kollidierte mit dem wartenden Autofahrer. Die Frau verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht, wo sie stationär verblieb. Es besteht keine Lebensgefahr. Stra. 13/4

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell