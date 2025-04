Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw fährt gegen Baum auf der L742 bei Wulmeringhausen, 1 Person schwer verletzt

Olsberg (ots)

Am Freitag, 11.04.2025 gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Olsberger mit seinem Pkw die L742 von Wulmeringhausen in Richtung Brunskappel. Kurz hinter dem Ortausgang Wulmeringhausen kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war die L742 in beide Richtungen gesperrt. Auch der Bahnverkehr musste auf der an der Straße entlang laufenden Bahnlinie kurzzeitig gesperrt werden.

