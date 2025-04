Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Olsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Olsberg auf der Bahnhofstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäftshaus. Bislang unbekannte Täter machten sich an einer Glastür im Eingangsbereich zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Die Tatzeit liegt zwischen 19:30 Uhr und 07:00 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

