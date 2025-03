Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und entzieht sich der Kontrolle

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Am 15.03.2025 gegen 23:30 Uhr entschließt sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Alfeld einen Motorradfahrer auf der B3 zwischen Limmer und Godenau zu kontrollieren. Trotz Anhaltesignalen hält der Führer des Krads nicht an, sondern setzt seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und streckt der Funkstreifenwagenbesatzung den Mittelfinger entgegen. Im Zuge der Verfolgung über die B3 und anschließend die B240 in Eime sind Geschwindigkeiten von bis zu 200km/h nötig um dem Kradfahrer zu folgen. Weiter überfährt der Kradfahrer eine rote Ampel. Die Verfolgung wird in der Ortschaft Eime abgebrochen, um eine Gefährdung Dritter zu verhindern. Durch die Streifenwagenbesatzung konnte das Kennzeichen des Krads abgelesen werden. Die eingeleiteten Ermittlungen konnten den Fahrzeughalter als Führer des Krads identifizieren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren gem. §315d StGB (verbotenes Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet. Die Polizei Alfeld bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Kradfahrers machen können bzw. durch seine Fahrweise gefährdet wurden, sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell