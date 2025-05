POL-FR: Riegel: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 09.40 Uhr, kollidierte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin in der Friedrichstraße in Rheinfelden mit einem Kleintransporter und im Anschluss mit einem Gabionenzaun. Die 80-Jährige befuhr die Schildgasse und wollte an der Einmündung zur Friedrichstraße nach rechts ...

mehr