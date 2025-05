Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Farbe in Gully gekippt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 12:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei wegen einer Gewässerverschmutzung nach Waldkirch-Kollnau gerufen. Die Ermittlungen des Fachdienstes "Gewerbe und Umwelt" der Polizei zeigten schnell, dass mutmaßlich weiße Farbe in einen Gully gekippt worden war. Die darunterliegende Kanalisierung führt unter der Straße direkt in die etwa 150 Meter entfernte Elz. Der quadratische Kanaldeckel befindet sich in der Kastelbergstraße, im Bereich zwischen den Einmündungen der Bergstraße und der Gewerbestraße.

Durch das unverzügliche Einschreiten der Feuerwehr dürften schlimmere Auswirkungen auf das Leben in und an der Elz im dortigen Bereich verhindert worden sein.

Die Polizei weist darauf hin, dass es streng verboten ist, Farbe oder andere umweltgefährdende Stoffe in der Kanalisation zu entsorgen. Diese dient ausschließlich der Oberflächenentwässerung und führt das Abwasser ungeklärt in die Natur.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung wurde nun eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird aufgerufen, sich unter den folgenden Rufnummern bei der Polizei zu melden: 0761 2168920 (Fachdienst "Gewerbe und Umwelt") 07681 40740 (Polizeirevier Waldkirch, rund um die Uhr erreichbar)

