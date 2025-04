Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt in Lüdingworth

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Lüdingworth. Bereits in der Nacht vom 11.04. auf den 12.04.2025 kam es gegen 03:00 Uhr in den Räumlichkeiten einer Discothek in Cuxhaven-Lüdingworth zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei 22-jährige Cuxhavener hatten hierbei eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen Mann aus der Wurster Nordseeküste. In diesem Zuge soll auch auf den 27-jährigen eingetreten worden sein. Bei diesem Vorfall sollen Zeugen dazwischen gegangen sein, um die eine weitere Tathandlung zu unterbinden. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Altenwalde (Telefon 04723 500360) oder der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell