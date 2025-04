Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in der Brahmsstraße - keine Verletzten, aber hohe Sachschäden (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Mittwoch (23.04.2025) kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Brahmsstraße. Eine 68-jährige Cuxhavenerin wollte hierbei mit ihrem PKW von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einbiegen. Hierbei übersah Sie aus bislang unbekannten Gründen den PKW eines 57-jährigen Cuxhaveners. Durch den Zusammenstoß wurde glücklichweise niemand verletzt. An den PKW entstanden jedoch erhebliche Sachschäden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die PKW mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell