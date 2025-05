Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradunfall- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.05.2025, gegen 23:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem VW. Nach bisherigen Ermittlungen, befuhren beide Fahrzeuge die B500 bergwärts, als der 25-jährige VW-Fahrer nach links in Richtung Brunnadern abbiegen wollte. Der 20-jährige Motorradfahrer soll versucht haben den VW zu überholen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Insassen des VWs blieben unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

