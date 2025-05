Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Modegeschäft in der Kaiserstraße

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Kaiserstraße in Wetter kam es zwischen dem 21.05.2025, 19:10 Uhr und dem 22.05.2025, 07:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Sie durchsuchten danach die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Aus einem Raum wurde ein gesamter Tresor aus der Wand herausgebrochen und gestohlen. Zudem fehlt ein Geldbetrag im mittleren vierstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

