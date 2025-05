POL-EN: Sprockhövel: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hattingen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Grünstraße haben die Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Wert gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so zwischen dem 19.05.2025, 19:00 Uhr und dem 20.05.2025, 10:00 Uhr in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Geldbörsen ...

