POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (25.05.2025) kam es zu einem Raubdelikt in der Kapellenstraße Ecke Lortzingstraße. Gegen 08.50 Uhr war eine 74-Jährige in Richtung Nordfriedhof unterwegs. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche der Frau, wobei diese zu Boden stürzte. Die 74-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter in westliche ...

