POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots) - Nordschwaben - Zum Montag (26.05.2025) gingen an über 20 Schulen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord Bombendrohungen ein. Am heutigen Morgen meldeten über 20 Schulen Bombendrohungen bei der Polizei Schwaben Nord. Der überwiegende Teil der Meldungen betraf Schulen im Stadtgebiet Augsburg. Die Drohungen gingen per Mail mit einem ähnlich lautenden Inhalt ein. Die Polizei ...

mehr