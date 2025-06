Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gewerbekontrolle: Illegale Vapes aus dem Verkehr gezogen

Duisburg (ots)

Bereits am 10. Juni erschien eine besorgte Mutter mit ihrer Tochter auf der Polizeiwache in Marxloh und erstattete Anzeige, weil sie den Verdacht hatte, dass die 13-Jährige illegale Vapes in einem Geschäft in Marxloh erworben hatte. Nachdem mit der Minderjährigen ein Sensibilisierungsgespräch in Hinblick auf die Gefahren des Konsums sowie die Altersbeschränkung ab 18 Jahre geführt wurde, schrieben die Polizisten eine Strafanzeige und verständigten das Gewerbeamt der Stadt Duisburg.

Aufgrund vorangegangener Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Vapes mit illegalen Liquids führte die Stadt Duisburg am Mittwoch (18. Juni) eine gewerberechtliche Kontrolle an einem Verkaufsstand durch. Auch Kräfte der Polizeiwache Marxloh waren im Rahmen der Amtshilfe an dem Einsatz beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte ein Tatverdächtiger (46) sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber daran gehindert werden. Rund 200 illegale Vapes stellten die Ordnungshüter auf einem Verkaufstisch fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für das Geschäft, dem der Verkaufsstand zugeordnet werden konnte, für die Wohnung des Geschäftsinhabers sowie für sein Auto. Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Einsatzkräfte anstatt auf Schlaf- und Wohnräume auf ein zu dem Geschäft dazugehöriges Lager und stellten dort weitere Vapes sicher. Mitarbeiter der Stadt Duisburg versiegelten die Wohnung.

Der Städtische Außendienst der Stadt Duisburg stellte insgesamt eine mittlere dreistellige Anzahl an illegalen Vapes sicher, welche dem Hauptzollamt Duisburg übergeben wurden. Hinzu kamen mehrere Verstöße gegen die Gewerbeverordnungen, weil beispielsweise ein Feuerlöscher seit mehreren Jahren abgelaufen war.

Die Ordnungsbehörden haben die Ermittlungen in eigener Zuständigkeit übernommen, welche derzeit noch andauern.

Die Polizei Duisburg warnt vor dem Konsum von E-Zigaretten mit illegalem Liquid. Hier finden Sie zwei Links mit weiteren Informationen:

https://polizei.nrw/artikel/das-lka-nrw-warnt-vor-medizinischen-notfaellen-beim-konsum-von-e-zigaretten-mit-illegalen-liquids

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-01/191223%20Praevtipp_Beimischung%20von%20berauschenden%20Substanzen%20in%20E-Zigaretten.pdf

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell