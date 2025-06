POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (17.06.2025) auf Mittwoch (18.06.2025), gegen 1:45 Uhr, wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er Am Herrschaftsweiher eine Glasverkleidung an einem Firmengebäude einschlug. Kurz darauf besprühte er zwei Stromkästen nahe einer Straßenbahn-Haltestelle mit roter Farbe. Im Anschluss entfernte der Unbekannte sich in einem roten Auto. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, ...

mehr