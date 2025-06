Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (17.06.2025) auf Mittwoch (18.06.2025), gegen 1:45 Uhr, wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er Am Herrschaftsweiher eine Glasverkleidung an einem Firmengebäude einschlug. Kurz darauf besprühte er zwei Stromkästen nahe einer Straßenbahn-Haltestelle mit roter Farbe. Im Anschluss entfernte der Unbekannte sich in einem roten Auto.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell