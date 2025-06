Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl mit angeblichem Rohrbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (17.06.2025), zwischen 12 und 12:30 Uhr, gelangte ein Unbekannter in die Wohnung einer Seniorin in der Lisztstraße. Dabei gab er vor, dass es einen Rohrbruch im Haus gäbe und er nun nachsehen müsse, ob die Wohnung der Frau in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Seniorin lies den Täter etwa 5 Minuten unbeaufsichtigt, als sie wie angewiesen die Wasserhähne in Bad und Küche aufdrehte. Nachdem der Mann gegangen war, bemerkte sie, dass aus ihrem Geldbeutel Bargeld fehlte und aus dem Tresor Goldschmuck entwendet wurde. Der Unbekannte sei etwa 1,70m groß, war dunkel gekleidet und trug eine dunkelblaue Baseball-Mütze.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet und können sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de .Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei

