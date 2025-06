Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall Nähe Hans-Warsch-Platz

Ludwigshafen (ots)

Als ein 19-jähriger Autofahrer am 18.06.2025, gegen 00:20 Uhr, rückwärts von der Merianstraße in die Kreuzung zur Mannheimer Straße einfuhr, kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn. Diese war die Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße entlanggefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Höhe ist bislang nicht bekannt, dürfte aber über 1.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell