Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne gültigen Führerschein Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.06.2025, gegen 15:30 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Rheinuferstraße/Dessauerstraße ein Auffahrunfall. Die beiden beteiligten Autos wurden beschädigt (Schadenshöhe insgesamt etwa 3.000 Euro). Während der Unfallaufnahme musste außerdem festgestellt werden, dass der 51-jährige Unfallverursacher nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

