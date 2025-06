Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 14.06.2025, 15:30 Uhr, und dem 17.06.2025, 15 Uhr, wurde an der Straßenbahnhaltestelle "Rheingönheim" (Hoher Weg) ein E-Scooter gestohlen. Dieser war mit einem Schloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet auch in einem weiteren Fall um Hinweise: In der Bismarckstraße (Nähe Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße) wurde am Dienstag (17.06.2025) zwischen 13 und 14 Uhr der E-Scooter eines 30-Jährigen gestohlen. Dieser war nicht abgeschlossen.

Wir appellieren:

Wie bei Fahrrädern gilt auch für E-Scooter: Der Diebstahlschutz beginnt mit einem guten Schloss. Zur Sicherung eignen sich massive Stahlketten-, Falt-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Der E-Scooter oder das Fahrrad sollten dabei immer mit dem Rahmen an einen festen Gegenstand angeschlossen werden, damit es nicht weggetragen werden kann. Ein GPS-Tracker unter Nutzung einer entsprechenden App erleichtert die Ortung des E-Scooters oder Fahrrads im Falle eines Diebstahls. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell