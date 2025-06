POL-PPRP: Brennender Transporter

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (16.06.2025), gegen 12 Uhr, sprach ein Unbekannter am Goerdelerplatz (nahe Goethestraße) eine Seniorin an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Als die Frau daraufhin ihre Umhängetasche öffnete und darin den Geldbeutel öffnete, schubste der Unbekannte sie leicht, griff ihren Geldbeutel und lief davon. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Haben Sie zur Tatzeit eine ...

