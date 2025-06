POL-PPRP: 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 14.06.2025, 15:30 Uhr, und dem 17.06.2025, 15 Uhr, wurde an der Straßenbahnhaltestelle "Rheingönheim" (Hoher Weg) ein E-Scooter gestohlen. Dieser war mit einem Schloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet auch in einem weiteren ...

