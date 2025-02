LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gotha (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 20.25 Uhr begab sich eine unbekannte Person in eine Tankstelle in der Eschleber Straße. Vermutlich unter Vorhalten eines Messers erbeutete der Unbekannte Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages von zwei Angestellten (w/41, w/44) und ergriff anschließend die Flucht. Trotz sofort eingesetzter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, konnte der Mann nicht bekannt gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche ...

