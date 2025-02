LPI-GTH: Bargeld erbeutet

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über einen Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße informiert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Brandausbruch in einer Wohnung des Gebäudes. Zehn Personen wurden in der Folge aus dem Gebäude evakuiert und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 51 Kameraden im Löschangriff tätig und konnte eine Ausbreitung des ...

