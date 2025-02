Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Mit Bus zusammengestoßen - 25.000 Euro Schaden (14.02.2025)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 ist es am Freitagmorgen, gegen 7:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen gekommen. Der Schulbus - ohne Insassen - fuhr in Richtung Donaueschingen und musste an der Ampel zur Einmündung nach Bad Dürrheim halten. Einem dahinterfahrenden 60-jährigen in einem MAN-Lastwagen entging das und er stieß mit dem Heck des Busses zusammen. Es verletzte sich niemand, aber am Bus liefen Betriebsstoffe aus. Beide Fahrzeuge konnten die Unfallstelle noch selbstständig verlassen, so dass die Fahrbahn nicht blockiert blieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell