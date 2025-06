Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Raub in Supermarkt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (20. Juni, 13:59 Uhr) alarmierte ein Ladendetektiv die Polizei über einen Raub in der Friedrich-Ebert-Straße. Er sei Mitarbeiter in einem Discounter und habe auf den Überwachungskameras gesehen, wie ein Kunde sich Waren in seinen Trolley gesteckt habe. Danach habe der unbekannte Mann versucht, das Geschäft durch den Eingang zu verlassen. Als der Detektiv ihn auf dem Parkplatz stellen wollte, habe der Räuber einen messerähnlichen Gegenstand gezückt und in Richtung des Mitarbeiters gestochen. Dieser konnte ausweichen und wurde nicht getroffen. Der Räuber flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit.

Er soll circa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein und einen Bart haben. Er habe eine schwarze Kappe, eine grüne Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe getragen.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Discounters befunden haben und Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell