Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Falsche Handwerker stehlen wertvollen Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Seniorin (94) meldete sich am Freitagmittag (20. Juni, 13:20 Uhr) bei der Polizei und gab einen Diebstahl aus ihrer Wohnung nahe des Ottilienplatzes an. Dort sei ein bislang unbekannter Mann vor ihrer Wohnungstür erschienen. Dieser habe sich als Handwerker ausgegeben, der ihre Wasserleitung überprüfen müsse. Der Mann lotste die ältere Dame in ihr Badezimmer und lenkte sie ab, während ein weiterer Unbekannter unbemerkt in ihre Wohnung kam und diese durchsuchte.

Nach der vermeintlichen Überprüfung eilte der falsche Handwerker aus der Wohnung. Die 94-Jährige fand ihre Schränke und Schubladen offen und durchwühlt vor. Sie konnte noch erkennen, dass der falsche Handwerker und sein Komplize über die Straße flüchteten. Als sie nach ihren Sachen schaute, bemerkte sie, dass Schmuck im Wert einer fünfstelligen Höhe fehlte.

Sie beschreibt einen der unbekannten Männer wie folgt: Er soll circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er habe eine helle Mütze, helle Arbeitsbekleidung und rote Schuhe getragen.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell