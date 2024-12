POL-GM: Flucht vor der Polizei endet auf Wiese

Engelskirchen (ots) - Am Montag (9. Dezember) verschafften sich Kriminelle auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Imbiss-Hütte in der Gummersbacher Straße in Wiehlmünden. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist eine Person zu sehen, die sich gegen 18:56 Uhr in den Räumen aufhielt. Gestohlen wurde Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

