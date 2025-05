Polizei Mettmann

POL-ME: 34-jährige Joggerin sexuell belästigt - 2505079

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag, 16. Mai 2025, wurde eine 34-jährige Joggerin in Monheim am Rhein durch einen Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:10 Uhr joggte eine 34-Jährige südlich der Knipprather Straße durch ein Waldgebiet, als sie auf einen unbekannten Mann traf, der lediglich mit einem T-Shirt und einer Unterhose bekleidet war. Der Mann folgte ihr zunächst und überholte sie anschließend. In Höhe der Diebstraße traf sie erneut auf den Mann, wobei er sie zu sexuellen Handlungen aufforderte während er sich im Intimbereich berührte.

Die 34-Jährige entfernte sich umgehend von dem Mann und alarmierte von einem nahegelegenen Bauernhof die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter leider nicht mehr angetrofen werden.

Der circa 30 bis 40 Jahre alte Exhibitionist ist circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Unterhose.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat den Täter im Bereich der Diebstraße beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell