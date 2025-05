Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Mülltonne beschädigt Fassade einer Grundschule - 2505078

Hilden (ots)

Am Samstagabend, 17. Mai 2025, wurde durch einen Brand einer Mülltonne die Fassade einer Hildener Grundschule beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr wegen eines Brandausbruchs an einer Grundschule an der Richrather Straße alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass ein Mülltonne sowie ein Plastikstuhl in Brand standen. Das Feuer hatte zudem die angrenzende Außenfassade erfasst und beschädigt.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und hat ein enstprechendes Verfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

